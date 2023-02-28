Тяжелобольному модельеру Юдашкину отказали в лечении за границей: «Никто не взялся»

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Многие думали, что знаменитость проходит лечение за рубежом. Оказалось, все намного сложнее.

Впервые за долгое время стали известны подробности состояния знаменитого российского дизайнера Валентина Юдашкина. Его дочь Галина в интервью одного из шоу на YouTube-канале высказалась о том, что сейчас происходит в их семье.

По ее словам, состояние отца уже улучшилось и врачи делают позитивные прогнозы. Однако все это произошло только благодаря российским медикам. Оказалось, что еще в 2016 году, когда у модельера только нашли опухоль, планировалась поездка за рубеж. Но врачи там отказались лечить Юдашкина.

«Все благодаря нашим врачам. Мы отправляли его документы за границу — никто не взялся», — рассказала Галина Юдашкина.

Она также добавила, что все медицинские препараты, которые используются в лечении рака знаменитости, российского производства. Именно с ними модельеру стало лучше, чем от заграничных.

«Ему поменяли лекарства не из-за проблем с поставками, просто по анализам — они ему больше подошли», — заключила дочь артиста.

Сокрушительный диагноз Валентину Юдашкину врачи поставили в 2016-м, но только в 2022 году мэтр открыто заговорил об онкологии. Сначала от болезни пострадали почки, потом она распространилась на другие органы.

На публике Юдашкин стал появляться реже, однако его семья стала все чаще делиться снимками и новостями о его здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Галина Юдашкина показала новогоднее фото с отцом.