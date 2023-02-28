Путин дал ряд важнейших поручений по итогам коллегии ФСБ

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Глава государства призвал обратить особое внимание на безопасность граждан России ввиду нездоровой агрессии Запада.

Взять под особой контроль российско-украинский участок государственной границы, активнее бороться со шпионами и диверсантами, и повышать уровень защищенности цифрового пространства России — такие задачи Владимир Путин назвал сейчас приоритетными для сотрудников спецслужб. Президент сегодня принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ.

«Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Кроме того, должна быть более четко налажена система пропусков беженцев через границу, также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов. Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всего активно работали по России. А сейчас они бросили вокруг нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы», — подчеркнул российский лидер.

Также Владимир Путин отметил, что Киев и Вашингтон не стесняются действовать откровенно террористическими методами.

«Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе, — и со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов своих „старых друзей“ так называемых, на нашей территории. А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было — и сейчас так», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о приостановке участия России в ДСНВ.