Быстро и по простыням: как мафиози Марко Радуано сбежал из страшной тюрьмы Италии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Anspach; 5-tv.ru

Неужели никто не попытался остановить преступника? А может, напротив, помог ему оказаться на свободе?

Побег как в старом кино или романе Дюма — совершил заключенный одной из тюрем Италии. Мафиози по имени Марко Радуано покинул свою камеру через окно по связанным простыням. Надзиратели опомнились лишь спустя два часа.

Так случилось, что в момент побега у мониторов системы видеонаблюдения вообще не было ни одного сотрудника. В руководстве тюрьмы оправдываются: говорят, что им остро не хватает персонала.