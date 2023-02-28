Логистика XXI века и новый экономический порядок: на «Валдае» обсудили европейский кризис

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

Какую роль в большом деле играет Ближний Восток и за кем — будущее?

Создание новых транспортных коридоров на Ближний Восток сегодня обсуждали и участники международного дискуссионного клуба «Валдай». Конференция, стартовавшая в Москве, собрала полсотни ведущих специалистов по региону, в том числе из Британии и США. А еще почти два десятка политиков и интеллектуалов с самого Ближнего Востока. Все они согласны, что Россия остается крупнейшим экономическим партнером их стран, но хотят объективно оценить, как глобальный и, в частности, европейский кризис безопасности влияют на положение дел в их регионе.

«Для Ближнего Востока это не пустые слова — будущий новый миропорядок. Они, я так считаю, хотят и могут принять участие в его формировании. Стремление к безопасности, к консолидации заставляет их выбирать свой путь. Они не то что против кого-то, а просто за себя. Фактически появляется такой новый большой региональный игрок», — подчеркнул председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Аналитики также считают, что блок, который состоит из таких государств, как Россия, Индия, Саудовская Аравия, Иран и Турция, станет не менее значимым, чем западный блок. При этом, он не будет действовать в интересах какой-то третьей стороны, а ориентирован на создание общих цепочек поставок и экономического взаимодействия.