Сыр в туристической мышеловке: как россияне попадаются на уловку мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Значительно увеличилось число обманутых туристов, которые собирались отдохнуть в Абхазии. Все они стали жертвами сайтов-клонов известных отелей.

Российские туристы, которые собираются отдохнуть в Абхазии, все чаще рискуют стать жертвами мошенников. Покупая путевки и бронируя жилье через интернет, можно легко нарваться на сайт клон. Такие страницы как две капли воды похожи на оригиналы, с той разницей, что их клиенты остаются без денег и отдыха. Впрочем, распознать аферистов довольно просто. Как — расскажет Екатерина Лихоманова.

Она мечтала о солнечной Абхазии, но оказалась в отделе полиции. Татьяна — турист со стажем. Причем всегда сама бронирует путевки для своей семьи.

«Редко когда прибегаю к агентствам. Только за границей. Да, покупаю билеты, связываюсь с отелем, заказываю трансфер. Так интереснее!» — рассказала женщина.

Правда, в последнее время цены на зарубежный отдых заметно выросли. Татьяна решила попробовать новое для себя направление — гостеприимную Абхазию. Нашла сайт отеля «Европа» в интернете. Находится он в курортном городке на побережье Черного моря. Комфортабельные номера, шведский стол, первая линия. За все это удовольствие Татьяна отдала всего 25 тысяч рублей. Но позже поняла — долгожданный отдых, похоже, не состоится.

«Мы нашли на самом деле официальный сайт отеля. Со всеми контактами. И на данном сайте, на главной страничке, прямо был текст, даже сделала распечатку, скриншот, где написано, что сайт, на котором бронировала я, является сайтом мошенников», — рассказала россиянка.

Татьяна просила вернуть деньги, но продавцы перестали выходить на связь.

«Когда мы уже пробили эту компанию, которую они указали в счете, там оказалось, что она создана только в декабре 2022 года. Мы поняли, что эта компания, скорее всего, однодневка», — объяснила Татьяна.

Это оказался сайт-клон. Мошенники, используя чужое имя, таким образом наживаются на туристах. Злоумышленники крадут фотографии номеров, отеля. Да и договоры, которые они заключают с клиентами, сложно отличить от настоящих. Ситуация повторяется из года в год. Накануне сезона мошенники вовсю продают туры через фейковые сайты. Так, в прошлом году туристы купили путевки в отель, который на самом деле давно не работал.

«У нас только из города Ульяновска где-то порядка десяти семей забронировали места в разное время, будем говорить, летнего периода», — рассказала пострадавшая Наталья.

По словам эксперта, Абхазию мошенники выбрали не случайно. Ведь это направление с каждым годом становится все популярнее. За последние пять лет турпоток вырос в десятки раз. А два года назад республика приняла рекордное количество туристов — более полутора миллионов человек.

«Мошенники выбрали Абхазию из-за того, что это заграница, из-за того, что там много новых отелей может возникнуть, там периодически ремонтируются отели. Тут выбор не очень большой — мошенники бы взяли гостиницы в Сочи, где гостиницы всем известны, либо взять Абхазию, где в общем-то рынок новый достаточно, и там периодически могут появляться гостиницы», — объяснил эксперт по туризму Арсений Аредов.

Абхазские санатории не так сильно раскручены, как российские курорты. Поэтому местные власти создали реестр туристических мест и гостиниц.

«Кто хочет заблаговременно забронировать объект размещения, неважно где, в каком районе, он может перейти на официальный сайт министерства туризма, найти свой объект размещения в этом реестре», — объяснила начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики министерства туризма Абхазии Оксана Табагуа.

Мошенники привлекают внимание туристов акциями. Распродают путевки в два, а то и в три раза дешевле, чем у официальных представителей. Но избитая фраза про бесплатный сыр в мышеловке здесь как нельзя кстати.