Российские саперы производят разминирование Донецка от украинских «лепестков»

Фото, видео: Николай Тришин / ТАСС; 5-tv.ru

Украинские националисты разбросали коварные мины в густонаселенном районе.

В Петровском районе Донецка российские саперы снова собирают «лепестки». Украинские боевики разбросали противопехотные мины в частном секторе: во дворах, на крышах домов, на тротуарах и шоссе.

Сообщается, что на одну из них уже наехал легковой автомобиль. Опасность лепестков, главным образом, в том, что их очень сложно заметить.