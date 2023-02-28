Крушение вертолета Ми-8 под Мурманском: главное

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Среди пострадавших есть ребенок. От воздушного судна осталась груда металла.

В Мурманской области разбился вертолет. Он выполнял пассажирский рейс, на его борту находились девять человек, включая трех членов экипажа.Четверо пассажиров, в том числе ребенок, получили травмы. Но никто не погиб.

Сигнал о жесткой посадке поступил, примерно, в три часа дня. К настоящему моменту спасатели на снегоходах уже доставили людей в село Ловозеро. Пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что вертолет получил серьезные повреждения. По предварительной версии, причиной крушения могли стать ошибка пилота или отказ техники.