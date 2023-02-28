«Потенциальная конкурентка»: почему Костенко тайно ревнует Тарасова к Бузовой

Фото, видео: Instagram* / kostenko.94; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Брак поющей ведущей и футболиста развалился именно из-за молодой модели. Однако разлучница может до сих пор переживать из-за отношений.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко старается всеми силами показать, что ее абсолютно не интересует экс-возлюбленная спортсмена — певица Ольга Бузова. Однако на днях Костенко решила завести интересный разговор — поделилась, как престать ревновать мужа к бывшей.

Семейный психолог Андрей Зберовский объяснил 5-tv.ru, о каких внутренних переживаниях может говорить позиция Анастасии Костенко, и что на самом деле скрывается за ее внешней уверенностью.

Эксперт отметил важную деталь: у футболиста в браке с Бузовой не было совместных детей, тем временем его настоящая жена воспитывает трех наследников. По его словам, родившая женщина чувствует себя безопаснее и увереннее в данной ситуации.

«Она чувствует себя более успешной в отношении с мужчиной. И если при наличии трех детей она не потеряла свою внешнюю привлекательность, а она точно не потеряла, у нее все хорошо, то ей, конечно, беспокоиться об отношении мужа к прошлой жене нет никаких оснований», — прокомментировал Зберовский.

Психолог добавил, что любая женщина время от времени может «посматривать в сторону потенциальной конкурентки». Это не говорит о ревности в примитивном смысле этого слова, однако может свидетельствовать о тревоге и проявлении «эмоции контроля».

«Потому что если мужчина женился на Бузовой — она в его вкусе, как женщина. Поэтому, конечно, это заставляет любую женщину внимательно относиться», — заключил специалист.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились летом 2012 года, однако всего через четыре года их семейная идиллия развеялась. Звездная пара развелась, а певица обвинила футболиста в измене. В 2018 году спортсмен официально расписался с Анастасией. Сама Костенко взывала общественность не верить слухам и утверждала, что между ними «все было понятно» с самого начала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко выступила в Госдуме с докладом о семейных ценностях после того, как увела мужа Тарасова у певицы Ольги Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ