Эксклюзивные кадры с места падения вертолета Ми-8 под Мурманском

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Предварительно, причиной инцидента могли стать сложные погодные условия.

Спасатели проводят спецоперацию на месте падения вертолета Ми-8 в Мурманской области. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По предварительным данным, воздушное судно выполняло гражданский рейс. К этой минуте известно, что вертолет упал в трех километрах от села Ловозеро в стороны Краснощелья.

5-tv.ru

Предположительно, в результате инцидента погибших нет. Также, согласно предварительной информации, всего на борту судна было десять человек, среди которых ребенок. Четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние остальных выясняется.

Как сообщил источник 5-tv.ru, предположительно, причиной инцидента могли стать сложные погодные условия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что склад загорелся на площади более 1600 квадратных метров в Ульяновске.