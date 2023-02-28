Визит главы МИД России Лаврова в Баку: самое главное

Фото, видео: © РИА Новости / МИД РФ; 5-tv.ru

Россия развивает сотрудничество с соседями и выстраивает новые экономические пути.

Пока Запад накручивает противостояние с Россией, Москва все активнее переключается на страны Ближнего Востока и Южной Азии. И здесь как никогда важно раскрыть потенциал международного транспортного коридора «Север — Юг», который связывает торговыми узами страны Каспия. Сегодня это важнейшее стратегическое партнерство обсуждает глава российского МИДа с руководством Азербайджана. За визитом Сергея Лаврова в Баку — следит мой коллега Николай Иванов.

В советские годы у Азербайджана была особая аура. Баку играл в фильмах роль заграничных приморских городов — в «Человеке-амфибии» становился Буэнос-Айресом, в «Бриллиантовой руке» — Стамбулом. Наш корреспондент оказался на знакомой всем улице, где поскользнулся Семен Семеныч Горбунков и прозвучало знаменитое «черт побери». Сейчас у города роль важного транспортного хаба на берегу Каспийского моря и пересечении коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток».

Баку встретил нашу делегацию туманом, но перспективы вполне прозрачны.

«Ярким свидетельством тому является то, что — сегодня мне предоставили информацию — в неделю 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков. Это, я думаю, рекордное достижение», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Задел — это то, о чем президент России говорил в послании Федеральному собранию: новому торговому пути «Север — Юг» из России в Иран, Индию, Пакистан, страны Ближнего Востока — особое внимание. В условиях, когда Европа спряталась от Москвы за пакетами санкций, этот маршрут становится жизненно важным. Причем для всех. Во дворе азербайджанского МИД срочно поднимали второй российский флаг.

Сейчас важно быстро наладить работу нового торгового пути. В России много говорят о важности разворота на Юг, о южном коридоре. Наш корреспондент спросил у главы российского МИД, где на этом маршруте место Азербайджана.

«С этой точки зрения я бы поставил на первое место договоренность наших руководителей о координации шагов по созданию международного транспортного коридора „Север — Юг“, реализации других инфраструктурных проектов в регионе, которые, безусловно, повысят его геополитическое звучание», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

У России исторически в Закавказье особая роль. Именно наши миротворцы фактически остановили конфликт в Нагорном Карабахе. Сейчас инициативу посредника пытаются перебить страны НАТО.

«В настоящее время, если так можно сказать, занимаемся онлайн-дипломатией, когда просто происходит пересылка комментариев по проекту мирного соглашения», — сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Самое главное, что есть взаимопонимание.

«Сегодня эти отношения развиваются, и развиваются во всех направлениях. У нас, как говорится, в плане коммуникации, в плане взаимодействия, никаких проблем нет», — сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюль-бюль оглы.

Следующая точка азиатского турне Сергея Лаврова — Индия. В Нью-Дели пройдет совещание министров иностранных дел «Большой двадцатки», куда летят госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД европейских сателлитов Вашингтона. На точно такой же встрече министров финансов G20 несколько дней назад не удалось согласовать итоговое заявление из-за провокаций Запада. Похоже, и теперь будет горячо.