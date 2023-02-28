Масштабные антиправительственные митинги захлестнули Молдавию

Фото: www.globallookpress.com / Lutcanu Iuliana; 5-tv.ru

Протестующие требуют от властей адекватной политики. В частности, примирения с российской стороной.

В Молдавии сегодня день протестов. Оппозиция выходит на массовые антиправительственные акции. Жители возмущены резким ростом цен — на продукты и на газ. И нежеланием властей вести переговоры с Россией по энергетическим вопросам.

Однако накануне мэрия Кишинева ввела запрет на проведение в городе митингов. Центральные улицы патрулируют силовики. Автобусы тормозят еще на подъезде и не пускают в город. И люди в знак протеста перекрывают трассы.