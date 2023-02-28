В бикини перед зеркалом: молодая девушка Стаса Пьехи показала тело на камеру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый артист старше своей возлюбленной на 21 год. Чем его завлекла юная красавица?

Избранница певца Стаса Пьехи показала пикантное фото в черном купальнике. Актриса Ника Здорик сфотографировалась в раздевалке спортивного зала перед зеркалом, грациозно выставив ногу. Поклонники восхитились потрясающей фигурой артистки.

Актриса Ника Здорик сфотографировалась в черном купальнике. Фото: Instagram* / nika_zdorik

Стоит отметить, что певец старше своей возлюбленной на 21 год. Фанаты заподозрили их в романтической связи в прошлом году, когда красавица опубликовала фото с исполнителем в личном блоге.

Сами знаменитости никак не комментировали слухи об их романе, однако недавно звезда призналась, что Пьеха — ее избранник. Они познакомились на концерте артиста, подруга девушки «затащила» ее за кулисы, чтобы пообщаться с исполнителем.

«На самом деле, мы просто поржали и разошлись. А потом начали общаться. Гуляли каждый день до утра. Смеялись, общались и больше не расставались, но никаких отношений я не хотела. Это был тот самый период, когда я сказала: „Все, больше никаких отношений“. И он тоже», — приводит слова 21-летней красавицы издание Газета.ру.

При этом у Пьехи есть сын от модели Наталии Горчаковой. Петр родился в 2014 году. Правда, маленький наследник не сохранил брак родителей, уже через год после появления мальчика знаменитости развелись. По словам вокалиста, воспитанием ребенка занимается бывшая жена, а он обеспечивает их материально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Пьеха отказывается от подарков на 23 февраля.

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