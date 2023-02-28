Лидер «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары бойцам СВО: «Наша надежная опора»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Знаменитый певец уверен, что музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подписал и передал гитары участникам специальной военной операции по защите Донбасса. Музыкальные инструменты с автографами исполнителя стали подарками для защитников Отечества.

«Наша надежная опора», — отметил Расторгуев при общении с российскими солдатами.

Ранее певец сообщал, что на фронте сложно обойтись без хорошего инструмента и окопных песен. Они помогают бойцам почувствовать редкие минуты спокойствия и отдохнуть душой.

Лидер группы «Любэ» подарил гитары участникам спецоперации. 5-tv.ru

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

30 сентября российский лидер после проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов подписал с главами регионов договоры о вхождении субъектов в состав Российской Федерации.

Многие артисты поддерживают участников спецоперации, и посещают новые российские территории с гуманитарной помощью. Знаменитости регулярно приезжают в Донбасс с благотворительными концертами, а также навещают солдат в военных госпиталях. В Донецке выступали Лариса Долина, Григорий Лепс, Денис Майданов, Родион Газманов и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец SHAMAN записал песню «Мы» вместе с жителями Донбасса.