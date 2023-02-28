Аниматор мультфильмов Disney Маттинсон умер от неизвестной болезни

Фото: thewaltdisneycompany.com

Художник работал над созданием «Короля льва», «Аладдина» и других классических картин.

На 88-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался любимый аниматор The Walt Disney Company Берни Маттинсон, сообщает Daily Mail со ссылкой на компанию. Точная причина смерти не известна, однако в материале указано, что мультипликатор умер из-за неизвестной болезни.

Сотрудник одного из крупнейших медиаконгломератов посвятил свою жизнь созданию мультфильмов. Он трудился в Disney 70 лет, проработав в компании дольше всех. Среди известных работ художника: «Король лев», «Леди и Бродяга», «Аладдин» и «Книга джунглей», а также другие классические фильмы, ставшие популярными и любимыми среди всех поколений.

Берни Маттинсон начал свою работу в компании в почтовом отделении, а аниматором студии он стал уже спустя шесть месяцев. Последние годы он был консультантом и наставником, делился творческим наследием с молодыми поколениями.

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