В МЧС России назвали ложными сообщения о воздушной тревоге на радио и ТВ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Сигналы прозвучали в некоторых эфирах в результате взлома.

Сообщения о «воздушной тревоге», прозвучавшие в эфирах радиостанций и телеканалов некоторых российских регионов, являются ложными. Об этом заявили в МЧС РФ.

По официальным данным, сигналы прозвучали только потому, что хакеры взломали серверы. По факту ни о какой тревоге не может быть и речи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовят провокацию с психотропными веществами на Украине.