В МЧС России назвали ложными сообщения о воздушной тревоге на радио и ТВ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Сигналы прозвучали в некоторых эфирах в результате взлома.
Сообщения о «воздушной тревоге», прозвучавшие в эфирах радиостанций и телеканалов некоторых российских регионов, являются ложными. Об этом заявили в МЧС РФ.
По официальным данным, сигналы прозвучали только потому, что хакеры взломали серверы. По факту ни о какой тревоге не может быть и речи.
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