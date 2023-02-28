Толерантный «не дурак»: Байден неудачно пошутил про темнокожих

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Жители США только-только стали забывать многочисленные перлы своего предводителя, как он снова попал в скандал.

Американский президент Джо Байден вновь опозорился во время своей речи. Глава Штатов выступал на мероприятии, посвященном Месяцу афроамериканской истории и попытался пошутить, однако юмор лидера показался американцам неуместным. Об этом говорится в издании The New York Post.

Сообщается, что Байден сделал странное замечание спустя несколько секунд после шуточного заявления о том, что темнокожий лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис перестал разговаривать с ним.

«Может, я и белый парень, но я не дурак», — сказал лидер Штатов.

Стоит отметить, что Джо Байден является самым пожилым президентом США в истории. В ноябре прошлого года ему исполнилось 80 лет. Однако в некоторых кругах он известен вовсе не из-за рекордного возраста на посту, а из-за многочисленных перлов. Американский глава постоянно попадает в курьез: то не может произнести слово с третьего раза, то спотыкается на ровном месте, то разговаривает с индейками и не может надеть фартук без посторонней помощи.

Шутка президента США про белых «дураков» вовсе не первая среди неудачных. Ранее 5-tv.ru сообщал, как американцы раскритиковали Байдена за шутку о медосмотре.