Невозможное возможно: приз ФИФА за лучший гол получил футболист без ноги

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У самых ворот соперника Марцин Олексий сделал пробитие и попал точно в цель!

Самым красивым голом 2022 года стал шедевр польского футболиста. Причем, престижный приз ФИФА получил спортсмен без одной ноги!

Марцин Олексий играл, опираясь на два костыля, а у самых ворот соперника пробил через себя и попал точно в угол. Забив, футболист поднялся с земли, бросил костыли и принялся праздновать победу. Чудо-гол случился в одном из матчей национального первенства.