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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов раскрыл тайный план террористов.

США хотят организовать на Украине масштабную провокацию, применив токсичные вещества и обвинить во всем Россию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

В подконтрольный Киеву Краматорск прибыл поезд с опасным грузом. А затем ящики с отправляющими веществами и соответствующей маркировкой доставили к линии соприкосновения.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти. Вещество BZ является табельным отравляющим веществом армии США и широко применялось во время Вьетнамской войны. США заявили о полном уничтожении запасов Би-Зет еще в 1990 году, когда было утилизировано около 50 тонн этого вещества, но образцы были оставлены», — подчеркнул Кириллов.

В Вашингтоне рассчитывают, что в условиях боевых действий невозможно провести объективное расследование, а потому будет несложно свалить все на Россию. Однако наши лаборатории способны быстро и эффективно определять не только типы примененных химикатов, но и страну — производителя. А потому Западу не удастся уйти от ответственности, пообещал представитель Минобороны.