В парламенте изучат ситуацию с задержанием подростков из ЧВК «Редан»

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Депутаты планируют выяснить, не причастны ли к массовым дракам среди школьников недружественные страны.

Депутаты Госдумы заинтересовались ситуацией с задержанием подростков-анимешников из так называемой группировки ЧВК «Редан». Парламентарии планируют выяснить, не причастны ли к молодежным конфликтам недружественные России страны, включая Украину. Об этом сообщил Василий Пискарев, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

За последние дни ребята из сомнительного течения уже несколько раз громко заявили о себе. Сначала — подрались с так называемыми футбольными фанатами в столичном ТЦ «Авиапарк». Так первые, предположительно, пытались ответить «недругам» за их унижение по поводу внешнего вида. Но потом последовали ответные действия: через пару дней спортивные болельщики поймали одного из «редановцев» и избили в районе станции «Лубянка».

На этом противостояние не закончилось — возле того же торгового центра должна была состояться еще одна потасовка с участием свыше 200 школьников. Действующие лица те же, из обоих молодежных течений. Правда, полиция на этот раз вовремя подоспела на помощь. Все могло бы закончиться плачевно с учетом того, что старшеклассники были вооружены страйкобольными пистолетами, ножами и газовым баллончиками.

Теперь к ситуации приковано не только внимание оперативников, но и депутатов Государственной думы. Парламентарии планируют выяснить, откуда на самом деле ноги растут у «модной структуры» ЧВК «Редан» и не внесла ли свою лепту в это Украина и другие недружественные страны. Тем более, что «редановцы» уже отметились в Незалежной, устроив там накануне массовые драки — в Киеве, Львове, Харькове и других городах.

«Необходимо разобраться, не стоят ли за новой „модной структурой“ представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь», — прокомментировал депутат Пискарев.

Одно дело, добавил он, если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если за всем этим стоят чьи-то попытки вовлечь подрастающее поколение в «криминальную среду, массовые беспорядки и драки».

«Мы все помним ситуацию с „группами смерти“, когда тоже под видом игры детей вовлекали в смертельно опасный эксперимент», — отметил парламентарий.

Как известно, ЧВК «Редан» позиционируют себя как группу единомышленников-неформалов, которые пытаются защитить личные границы. Молодые люди уверяют, что хотят жить в своих городах без страха. В частности, из-за того, как они выглядят. Состоят в данной группировке в основном школьники в возрасте от 14 до 16 лет, их опознавательный знак — изображение на одежде смертоносного паука Черная вдова, которое они позаимствовали из японского аниме Hunter x Hunter. Представители этого течения есть по всей России, и общаются они, как правило, в мессенджерах. Психологи объясняют появление данного течения результатом дефицита родительского внимания и любви.

Ранее 5-tv.ru показывал видео с дерущимися подростками из ЧВК «Редан» в Москве.