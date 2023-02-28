«Мечта не исполнилась»: Муравьева объяснила, почему ее не взяли ни в один ВУЗ

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Знаменитая артистка долгое время составляла план, как достичь своей главной цели.

Актрисе Ирине Муравьеве, сыгравшей в культовом фильме «Москва слезам не верит» недавно исполнилось 74 года. Сейчас у легендарной красавицы множество поклонников, фанаты ценят ее за исключительный талант и высокий профессионализм. Однако мало кто знает, что вначале ее карьера складывалась не лучшим образом, да и в школьные годы блондинка не питала страсти к кинематографу.

«В какой-то период жизни я хотела стать учительницей — сначала начальных классов, потом старших. А сейчас думаю: какое счастье, что моя мечта не исполнилась! Не уверена, что у меня хватило бы совести и терпения работать в школе», — приводит слова знаменитости издание 7Дней.ru.

После получения аттестата о среднем образовании москвичка Муравьева четко решила — будет поступать в театральный институт. Ирина Вадимовна подала документы во множество ВУЗов, однако ее нигде не приняли. По словам артистки, причиной неудач стала ее природная застенчивость.

Несмотря на череду провалов, будущая актриса не стала отказываться от мечты. Целый год красавица проработала в библиотеке и параллельно готовила программу для поступления в театральное учреждение.

В итоге Муравьевой повезло — при Центральном детском театре (теперь это РАМТ — Прим. ред.) открылась студия, там обучали актерскому мастерству. В новое управление принимали только москвичей, поэтому юной Ирине Вадимовне удалось пробиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую самую неприятную роль пришлось сыграть Муравьевой.