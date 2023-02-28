Волочкова раскрыла секрет своей стройности: «Частые, мощные, страстные…»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Балерина уверена, что никакие диеты и физические нагрузки не сработают, если у женщины нет главного тренера — с которым можно упражняться в горизонтальном положении.

Балерина Анастасия Волочкова не дает поклонникам и хейтерам отдыха от провокационного контента. На этот раз звезда заявила, что ради подтянутого тела практически не вылезает из постели. В свободное от работы время, разумеется. Потому что без энергичного и вдохновенного сексуального партнера ни радости в жизни женщины не бывает, ни стройности. В личном блоге бывшая прима Большого театра пугающе подробно рассказала, как поддерживает в форме фигуру.

По словам Волочковой в основе ее красоты лежит, в том числе, удача — природа подарила счастливый билетик генетической лотереи. Но чтобы выигрыш не заплывал жиром, приходится ежедневно трудиться, заверяет танцовщица. Это ежедневные физические нагрузки и очень скудный, «практически отсутствующий» рацион, который состоит из салатных листьев, острых легких овощных супов и вареных всмятку яиц. Иногда артистка позволяет себе съесть немного отварной курицы без соли.

«Спортивный массаж. Русская баня в сочетании с ледяной купелью. Позитивные эмоции. Творчество. И, конечно, один из важных аспектов — полноценные, частые, насыщенные эмоциями, мощные и страстные и продолжительные сексуальные отношения. Чтобы женщины стройнели, нужен секс, а не гантели. И результат налицо. Чего желаю многим», — написала знаменитость.

Анастасия Волочкова гордится своей формой в 47 лет. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Подписчики Волочковой отметили, что ее действительно почти невозможно застать за приемом пищи. Или она тщательно скрывает свои обеды, или попросту ничего не ест, как сама и утверждает. Фолловеры упрекнули артистку за то, что она забыла упомянуть в меню любовь к просекко, которое, возможно, и провоцирует столь откровенные публикации да шпагаты в самых неожиданных местах и обстоятельствах. И заодно доставляет немного углеводов в голодное тело.

Пользователи сети из категории сопереживающих попросили балерину одуматься, так как сочли ее рацион опасным для здоровья. Если Волочкова действительно питается салатными листьями и просекко, а потом еще тренируется и выступает на сцене, ее организм должен буквально изнывать от дефицита витаминов. И вопрос стройности бледнеет на фоне темы выживания. Что же касается главного пункта — даже он не вызвал ожидаемой зависти.

Подписчики попытались вспомнить, когда у Волочковой были последние продолжительные отношения с мужчиной и не смогли. На вопрос, кто же в данный момент «мощно и страстно» помогает звезде оставаться стройной, ответа не последовало. Грамотеи-фолловеры в завершении обсуждения спорили, ошиблась артистка или нет, написав «налицо» раздельно. Потому что рецепт стройности из-за этого словечка получился сомнительно неточным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова чуть не лишилась зубов на званом обеде.