Академия художественной гимнастики «Небесная грация» принимает гостей из Кубы

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Юные спортсменки проведут в России целый месяц.

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой принимает гостей из-за рубежа. Готовиться к ответственным состязаниям в Сочи приехали спортсменки из Кубы. Темпераментные латиноамериканки смогли оценить оснащение спортивного центра и русское гостеприимство. Но, пожалуй, самые яркие впечатления оставил мастер-класс — от прославленной олимпийской чемпионки. Александр Мостославский — о том, как сбываются спортивные мечты.

Сильнейшие кубинские гимнастки готовятся к ответственным международным соревнованиям в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Для этого они специально приехали на спортивные сборы в Сочи на целый месяц.

И как тут не поверить специалистам, которые уверяют, что национальный характер влияет на спортивный! Ярким пример тому юные гимнастки с героической Кубы. Прилетели в Сочи накануне поздно вечером, в дороге провели почти сутки и вот, пожалуйста — 9 часов утра, а они уже на тренировке!

Совсем скоро — в апреле — у этих спортсменок отборочные соревнования в Венесуэле. После — в Мексике — классификация на Панамериканские игры, которые пройдут в октябре в Чили. И это не считая Чемпионата мира по художественной гимнастике — запланированного на август в испанской Валенсии.

«Я здесь впервые, но мне все очень нравится! Таких условий я не видела нигде в мире. Тут идеальные условия для тренировок! Есть все — спортивные залы, бассейн, гостиничные номера для отдыха и отличная еда», — поделилась впечатлениями Изабелла Рохас — член кубинской сборной по художественной гимнастике.

А Гретель Мендоса — «спортсменка номер один» в кубинской художественной гимнастике в России — частый гость. Последний раз была здесь в декабре прошлого года, участвовала в турнире «Небесная грация». Признается, что именно нашей стране обязана своими успехами.

«Я люблю тренироваться в вашей стране! Первый раз в Россию я попала на фестиваль Алины Кабаевой в мае 2011 года. Я была совсем маленькая. И потом еще несколько раз участвовала в этом фестивале. После этого начали сбываться все мои спортивные мечты!», — призналась Гретель Мендоса — многократная чемпионка Кубы по художественной гимнастике.

Сегодня в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Гретель готовит свою новую программу, которую она в этом году покажет на всех международных соревнованиях, в которых будет участвовать. А помогает ей в этом — прославленная российская гимнастка Юлия Бравикова.

«Я влюбилась, честно говоря, в Грету: она исполнительная, она обожает то, что она делает, и это, конечно, вызывает восторг с этим приятно работать! Я стараюсь рассказать и донести до гимнасток, что им необходимо сохранить свою индивидуальность, что они должны показывать спектакль на площадке, и чтобы это было в гармонии с собой», — рассказала Юлия Бравикова — двукратная чемпионка Европы.

Художественная гимнастика на Кубе активно развивается с начала 70-х годов прошлого века. Латиноамериканский колорит и русская школа — дают прекрасные результаты — отмечают специалисты.

«Для Кубы художественная гимнастика России это пример для подражания, высший уровень, и не только для Кубы. Для всей Америки! Потому что у вас самые высокие результаты. А Алина Кабаева это — „экстра“ Олимпийская и мировая чемпионка! И конечно пример для подражания!», — рассказала Вильярта Пенья — Президент кубинской федерации по художественные гимнастики.

Легендарная олимпийская чемпионка приехала поприветствовать «кубинских товарищей» вместе с членами Коммунистической Партии России.

«Греточка, привет! Я всегда, когда ее вижу — „Куба, любовь моя“! Как дела? Все хорошо?!», — обратилась к кубинской спортсменке Алина Кабаева — Олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда.

От «партийцев» кубинские спортсменки получили памятные подарки с коммунистической символикой, а от Алины Кабаевой — незабываемый мастер-класс. Даже не верится, что из большого спорта гимнастка ушла 15 лет назад.

«Раз, два, три, четыре — потом в другую руку … на, держи! Understand?», — показала некоторые приемы прославленная спортсменка.

«Сейчас мы сами начинаем чувствовать, насколько непросто, когда твою страну со всех сторон обкладывают западными санкциями, Куба так живет на протяжении десятилетий и все равно развивает спорт. Конечно, вот те возможности, которые здесь созданы, позволяют этим девочкам в будущем достигать высоких результатов побед», — сказал Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ.

Не только полноценно потренироваться, но и отдохнуть удалось Кубинским гимнасткам в Сочи — благодаря фонду Алины Кабаевой — который взял на себя все расходы — во время их пребывания в России. Познавательные экскурсии в парк науки и искусства «Сириус» и конечно заснеженные горы на «Красной Поляне» и катание на собачьих упряжках — надолго запомнятся спортсменкам «Острова Свободы»!