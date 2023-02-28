Нововведения марта: меняются правила приема на работу водителей такси

С 1 марта в РФ вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Новые правила коснутся также велосипедистов.

Водителям такси при трудоустройстве теперь придется показать справку об отсутствии судимости и преследования по тяжким преступлениям. Такие правила вступают в силу завтра. А у тех, кто уже занимается перевозкой пассажиров, есть время, чтобы предоставить справку, до сентября.

Завтра также вступают новые правила медосвидетельствования: понятые необязательны, можно тестировать на алкоголь под видеозапись.

Водителям самокатов теперь придется смотреть на знаки и изучить новые правила, которые начнут действовать завтра. В частности, электросамокат пустили и на тротуары, и велодорожки. При этом в пешеходной зоне — приоритет у пешеходов, на велодорожках — у тех, кто за рулем, то есть на колесах. Есть ограничения по скорости и весу. На тяжелой технике, например, от 35 килограммов разрешили выезжать на дорогу.

1 марта вступают в силу новые правила маркировки для воды, никотина, велосипедов и рам. Продавцы этих товаров должны иметь на кассе оборудование, чтобы передавать данные в систему «Честный знак».

А владельцы квартир смогут сэкономить на вывозе мусора — с марта можно оформлять перерасчет на время отсутствия жильцов. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию и предоставить документ-подтверждение. Например, билет.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года.