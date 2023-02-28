Глава европейской дипломатии: ЕС нарушил свое же табу на поставки оружия Киеву
FT: Боррель признал, что Евросоюз нарушил собственное табу на поставки оружия Украине
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Royce Dorman; 5-tv.ru
Военная помощь украине оказывалась Европейским фондом мира.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неожиданно заявил, что ЕС нарушил собственное табу на вооружение Украины. Признание прозвучало в интервью Financial Times.
Как пояснил Боррель, именно он предложил закупить и отправить Киеву оружие — сразу после начала специальной военной операции. И хотя многие европейские партнеры встретили эту идею со скепсисом, ему удалось ее «продавить».
Также политик цинично заявил, что первое время военная поддержка Киева оказывалась по линии Европейского фонда… мира. И это тоже была идея Борреля.
Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария собирается помочь Украине боеприпасами.