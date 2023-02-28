Германия назвала срок отправки на Украину первых танков «Леопард»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Trotzki via www.imago-imag; 5-tv.ru

Общая сумма военной помощи Берлина Киеву — 3,4 млрд евро.

Немецкие танки «Леопард-2» из Германии могут добраться до Украины уже в ближайшие несколько недель. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки отправят в середине или конце марта.

А общий объем немецкой помощи киевскому режиму, помимо этих танков, уже составил почти три с половиной миллиарда евро. И на этом вооружение Украины не заканчивается. В ближайшее время режиму Зеленского обещаны немецкие системы ПВО.

При этом наблюдатели отмечают, что с военной помощью Киеву не все просто. Обещанные разными европейскими странами «Леопарды» — не новые, а некоторые и вовсе неисправны и требуют сложного технического обслуживания.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС нарушил свое же табу на поставки оружия Киеву.