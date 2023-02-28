Энергия дьявола: нумеролог оценила совместимость Инес де Рамон и Брэда Питта

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По мнению эксперта, голливудские звезды встретились неслучайно — этот роман способен в корне изменить их жизнь!

Голливудский актер Брэд Питт перестал скрывать отношения с Инес де Рамон — кажется, после развода с Анджелиной Джоли его личная жизнь наконец налаживается. Как пишет The Mirror, он провел с возлюбленной незабываемые дни в Париже, после чего впервые привел на официальное мероприятие, церемонию вручения кинопремии Cesar. Голубкой засняли за столом на пышном ужине, Инес, которая, к слову, еще не окончательно расторгла прежний брак, блистала. Поговаривают, пассия звезды уже познакомилась с его детьми.

Что ждет новоиспеченную пару селебрити в будущем? Свадьба или очередное скандальное расставание? Подходят ли знаменитости друг другу? На эти вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила нумеролог Евгения Абдуллина. По словам эксперта, в дату рождения Питта буквально вписан развод как явления. Это слабая энергия восьмерки, которая говорит о большой вероятности проблем с законом и вообще любыми договоренностями. Но сила рода и тяга к семейному очагу в актере сильна. Семья будет строиться, но, очевидно, не с первого раза.

«Их видят как пару, они показывают, что готовы создавать семью. Есть и опека, и забота в этой паре. Все зависит от того, насколько Брэд научился выстраивать семью, насколько он понимает, что такое семейные традиции и как он сможет внедрить их со своей новой пассией», — полагает нумеролог.

Как отметила Абдуллина, в цифрах Инес де Рамон сильна энергия девятки, которая программирует на образ жизни отшельника — этой красавице и в одиночестве живется неплохо. Если она и ищет партнера, то принципиально важным моментом станет душевная связь. Это энергия ее женской мудрости. Инес не вступит в союз с кем попало, а будет душой выбирать себе спутника жизни.

«Самое важное, на чем построились отношения — очень мощный энергообмен показывает энергия дьявола, которая стоит в первой позиции в их композите. Это страсть, сексуальность, любовные отношения на уровне животной страсти. Эта же энергия дьявола повторяется у них в шестой позиции, которая говорит, что здесь будет некая сексуальная зависимость. В принципе это неплохо, но возможны ревность и контроль», — продолжает эксперт.

Велика вероятность, подчеркивает Абдуллина, что один из партнеров в паре начнет давить на другого, следить за ним и всячески ограничивать. И именно Брэд может выступить в этой роли абьюзера, потому что для Инесс личные границы очень важны — она готова дать своему мужчине свободу в отношениях. Лишь бы кавалер не отнимал свободу у нее.

«Это кармические партнеры. Возможно, в прошлой жизни они были знакомы, но не прошли какие-то уроки и сейчас снова встретились», — добавила нумеролог.

По мнению Евгении Аюдуллиной, для Инес семейные традиции — основа отношений с мужчиной. По этой же причине прессе так мало известно о семье селебрити. Самых близких она трепетно оберегает от лишнего внимания общественности. В этой женщине есть энергия материнства, она умеет заботиться. В сочетании стремления к домашнему уюту с накалом эротических страстей — самые большие шансы пары на «долго и счастливо».

Смогут ли Питт и Рамон удержать эту связь и дойти с ней до алтаря? Если в их отношениях не победит ревность — все возможно. Но ущемление чьей-то свободы может окончиться недоверием, которое перейдет во взаимную ложь. Тайны, обман, даже измены — самый негативный сценарий, который нельзя исключать. По словам нумеролога, уверенно можно сказать одно: этот роман кардинально изменит каждого партнера. Для этого Вселенная их и свела.

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