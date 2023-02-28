Со склона на койку: в Петербурге растет число пострадавших после катания на горках

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

Дети получают травмы в необорудованных для катания местах.

Петербург подводит неутешительные итоги длинных выходных. Десятки детей оказались в больницах с переломами и ушибами после катания на необорудованных горках. Причем часто на такие склоны их приводят родители. Владислав Кириенко выяснил, почему взрослые идут на неоправданный риск и есть ли в городе легальные места для катания на санках и тюбингах.

Ссадины на носу у сына и подозрение на сотрясение у дочери — выходной в семье Пушкиных пошел не по плану. Дети решили вместе скатиться с горки на «ватрушке», но на полпути она перевернулась. В итоге, отдых обернулся поездкой в больницу.

«Когда мы приехали в травму, было много таких, как мы. Кто-то на коньках катался, ударился. Кто-то на горке. Мне кажется, тут каждый должен отдавать себе отчет в том, что если ты едешь зимние развлечения, какие последствия могут у этого быть», — рассказала Анна Пушкина.

Эти горки находятся неподалеку от территории одного из развлекательных центров Красносельского района, но к нему, по словам руководства, отношения не имеют. При этом место среди горожан популярное.

«С виду горки кажутся довольно надежными, но на деле кататься на них запрещено. Вот объявление: внизу река — опасно. Правда, это никого не останавливает», — рассказал корреспондент Владислав Кириенко.

Валерия Лукьянчикова — еще одна пострадавшая от опасного катания. В 22 года сломала позвоночник, когда каталась на «ватрушке».

«У меня еще была проблема — я села в эту ватрушку вертикально. А сзади сидел человек на коленях. А в ватрушке надо полулежа. Случился удар на трамплине, перпендикулярно во время сидения на этой ватрушке. Вообще это должно быть полулежа все», — рассказала Валерия.

Сергей своих детей на горках без присмотра тоже не оставляет. Говорит, пока, к счастью, катание на «ватрушках» обходилось без травм. Правда, катаются дочка и сын тоже на необорудованной горке. Но больше негде. В Шуваловском парке, где семья бывает регулярно, других горок просто нет.

«Не хватает, конечно. Такой огромный район. Сделали бы для детей одну, две, три горки. На зиму сколотили, и было бы хорошо. Или снег убирают — просто хотя бы кучку снега сделали, и дети бы катались», — рассказал Сергей.

Но именно необорудованные спуски — самые опасные, отмечают эксперты. Они могут проходить мимо деревьев, рек и дорог.

«Он может выкатиться на проезжую часть им попасть под машину. Недавно был случай, ребенок ударился в дерево», — рассказал Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность».

Управлять «ватрушкой» или вовремя дать по тормозам во время спуска практически невозможно. Под определенным углом буквально за несколько секунд она может развить большую скорость.

А еще рискованные спуски с горок — одна из основных причин переломов, вывихов и ушибов зимой, говорят врачи.

«Если же вы спускаетесь с необорудованной горы, то обязательно следите за детьми, выбирайте пологие спуски и горку, в конце которой не будет никаких препятствий», — рассказал Иван Бычков, травматолог.

В случае экстренной ситуации важно правильно упасть.

«Группируемся мы, подтягивая ноги к животу, руки к телу, максимально сложиться в клубочек и таком положении сваливаемся с нее через бок», — рассказала Елизавета Безверхая, спортивный инструктор.

Самый безопасный способ прокатиться с ветерком без перспективы попасть в больницу — оборудованные горки. В Петербурге их десятки. Правда, большинство платные. Цены от ста пятидесяти до восьмисот рублей.