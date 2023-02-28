Фура раздавила легковое авто на КАД в Петербурге: две женщины погибли на месте

Фото, видео: 5-tv.ru

По предварительным данным, водитель превратившейся в груду металла машины жив — госпитализирован в тяжелом состоянии.

Две женщины погибли в ДТП на 51-м километре внешнего кольца кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге. Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с фурой. По предварительным данным, грузовик ударил легковушку, после чего ее отбросило на отбойники. В результате она превратилась в груду искореженного металла, в которой застряли тела жертв. В момент столкновения они находились на пассажирском сидении.

Как сообщают «Известия», предоставившие первые эксклюзивные кадры с места ДТП, водитель легковой машины выжил, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. На момент съемок тела погибших еще не были извлечены из легкового авто. На аварийном участке КАД работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Данные о шофере, управлявшем фурой, уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовом ДТП на федеральной автодороге Москва — Петербург. На скользкой дороге столкнулись полсотни машин — один человек погиб, 14, в том числе дети, получили ранения. Ликвидация последствий происшествия продолжалась всю ночь.