Болгария собирается помочь Украине боеприпасами

Фото, видео: Reuters /RFE/RL/SERHII NUZHNENKO; 5-tv.ru

В стране впервые за 35 лет будут производить снаряды калибром 122 мм.

Удивительная новость сегодня пришла из Болгарии.

Спустя 35 лет там снова начинают производить артиллерийские боеприпасы калибром 122 миллиметра. Их собираются поставлять на Украину.

К чему это может привести — хорошо знают украинские радикалы, катающиеся вдоль линии соприкосновения на одиночных установках «Град».

То ли отсыревшие, то ли с давно истекшим сроком годности снаряды — начали взрываться прямо над ними.

Ранее 5-tv.ru писал, как Венгрия относится к поставкам оружия на Украину.