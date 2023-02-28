Жена хоккеиста Даниила Вовченко сбила девочку на пешеходном переходе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко; 5-tv.ru

Женщина себя виновной не признает и считает, что она пострадала больше.

Автомобильных прав может лишиться жена известного хоккеиста «Северстали» Яна Вовченко. Не совсем понятно как она их получала, потому что на своем элитном внедорожнике прямо на переходе сбила школьницу.

По словам женщины, перед ней остановилась машина и она решила ее обогнать по встречке. Ехала — цитата — «небыстро, не больше 60-ти километров в час». Только потом ей стало понятно, что машина эта как раз и пропускала пешеходов — дедушку с внучкой.

В итоге мужчине повезло, его не задело, а вот ребенок от удара отлетел на несколько метров. Девочку в итоге отвезли в больницу с травмами.

Жена хоккеиста при этом виновной себя не считает. В соцсетях написала, что у ребенка ничего не сломано, а вот у нее самой ушибы и даже шок. А еще — больше 30 штрафов. Большинство как раз за превышение скорости, а также за то, что не пропускала пешеходов.

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