Пути в дыму: в московском метро произошло ЧП
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Сильное задымление произошло на станции метро «Спортивная» в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Пассажиров эвакуировали из-за возгорания двигателя поезда.
ЧП в московском метро. Этим вечером пассажиры на станции метро «Спортивная» оказались в плотном дыму и вынуждены были прервать поездку.
Кто-то даже сообщил, что слышал громкий хлопок. Оказалось, что вспыхнул электродвигатель одного из составов.
Людей быстро эвакуировали, никто не пострадал, а станцию метро пришлось временно закрыть как минимум до полного рассеивания дыма.
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