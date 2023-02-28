Певица Адель сыграет свадьбу со спортивным агентом Ричем Полом этим летом

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Артистка и ее избранник обручились после полутора лет романтических отношений.

Британская певица Адель (Настоящее имя Адель Лори Блу Эдкинс. — Прим. ред.) и ее бойфренд Рич Пол, спортивный агент, помолвлены. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на блог со сплетнями о звездах Deux Moi. По информации инсайдеров, свадьбу влюбленные запланировали на лето. Это будет вторая церемония бракосочетания на счету исполнительницы. От первого брака с бизнесменом Саймоном Конекки она растит сына Анджело Джеймса.

О новом романе Адель стало известно всего через четыре месяца после ее развода с Конекки. О помолвке артистки и спортивного агента светские сплетники активно заговорили после музыкальной премии BRIT Awards в начале февраля. Звезда предстала перед публикой в кольце с крупным бриллиантом на безымянном пальце. Теперь, судя по всему, пара вовсю готовится к торжеству.

«Согласно информации крайне проверенных источников, я могу подтвердить, что да, Адель и Рич Пол действительно обручились и планируют свадьбу этим летом», — заявил автор блога Deux Moi.

Впервые о романе Адель и Рича Пола заговорили летом 2021 года, пара появилась на финале NBA. www.globallookpress.com / F Sadou

Журналисты издания обратились к представителям Адель за комментариями. Сама знаменитость, как и ее жених, хоть и не скрывают от поклонников взаимной влюбленности, не спешат с официальными заявлениями. По мнению фанатов, заявление и не требуется — огромный бриллиант, с которым певица не расстается, говорит сам за себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Адель, которая является кавалером ордена Британской империи, а также Гарри Стайлc, Элтон Джон, группа Spice Girls, Эд Ширан, Робби Уильямс и другие знаменитые англичане отказались выступать на коронации Карла III. Церемония состоится 7 мая. Поговаривают, король сам составил музыкальную программу — почему же звезды проигнорировали приглашение?