Ольга Орлова похудела на 11 килограммов через месяц после рождения дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Некоторые поклонники 45-летней певицы до сих пор не верят, что она сама выносила ребенка.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Орлова приходит в форму после беременности и родов — уже похудела, по собственным словам, на 11 килограммов. Дочь 45-летней звезды впервые увидела мир 6 февраля, ей дали имя Анна. Артистка рассказала поклонникам, что ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Никаких осложнений, малышка и мама здоровы, уже через несколько дней их выписали из роддома.

Одно из фото Орловой с новорожденной дочкой вызвало споры. Во-первых, до сих пор находятся критики, которые не верят знаменитости. Им кажется, что самостоятельно исполнительница ребенка не вынашивала, воспользовалась услугами суррогатной мамы, а малышка в ее руках якобы выглядит двухмесячной, а не новорожденной. Во-вторых, хейтеры отмечают — слишком уж быстро певица похудела. Но сама Орлова пока не вполне довольна фигурой.

«В профиль живот еще есть. Я, конечно, в бандаже, под грудь, но картина вырисовывается. Думала, будет хуже. А так — жить можно», — поделилась селебрити.

Сыну Орловой от первого брака Артему 22 года. Уже взрослым парнем он стал старшим братом. Instagram* / olgaorlova1311

Знаменитость своим примером подтвердила, что после кесарева сечения действительно сложнее восстанавливать «добеременные» формы. Ничего удивительного — это операция, и телу нужно время. Ольга Орлова носит бандаж, следит за питанием, и постепенно возвращается в форму. Как отмечает сама, вместе с мужем она пребывает в состоянии эйфории — пара очень счастлива в роли родителей. Остальное далеко не на первом плане.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, телеведущая Регина Тодоренко показала, как готовится к рождению третьего ребенка.

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