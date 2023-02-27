Регина Тодоренко показала, как готовится к рождению третьего ребенка

Регина Тодоренко заявила, что готовится стать мамой в третий раз

Фото, видео: Instagram* / reginatodorenko; 5-tv.ru

Вопреки ожиданиям счастливая жена и мама двух сыновей получила массу осуждающих и даже гневных комментариев в ответ на свое заявление.

Телеведущая Регина Тодоренко огорошила подписчиков видеороликом, на котором показала, по собственным словам, процесс подготовки к рождению третьего ребенка. Контент своеобразного содержания оценили не все поклонники, его посмотревшие.

В комментариях фолловеры обзывали звезду вульгарной, позорящей мужа Влада Топалова, чрезмерно раскрепощенной и так далее. Разумеется, часть публики вместо самих знаменитых супругов разбиралась, нужен ли им еще один малыш.

В забавном ролике было запечатлено, как Топалов и Тодоренко проводят время дома: музыкант сидит на диванчике и играет на гитаре, его возлюбленная неподалеку — на постели в нижнем белье. Но не слушает, застенчиво опуская ресницы, а тужится, пытается дышать с ногами, закинутыми за плечи. Упражнение, а точнее отсутствие одежды на Регине в момент выполнения упражнений, вызвали у фанатов вопросы.

«Как я готовлюсь к третьим родам… Так и живем», — написала ведущая.

«Так вульгарно смотрится ваша поза!»

«Регина, вы как лось здоровая!»

«Посмотрите на себя со стороны! Вы себе нравитесь?»

«Неприлично! Никакой юмор», — напали на нее комментаторы.

Тодоренко не впервые показывает в соцсетях эдакие показательные моменты отношений с Топаловым: артист спокоен, сосредоточен, а его возлюбленная «с чудинкой», вытворяет нечто запредельное. Многие поклонники находят такие видео очаровательными, желают паре как можно дольше не терять легкость в общении и оставаться такими же открытыми рядом друг с другом. Главую тайну, появится ли в семье третий наследник, звезды пока не раскрыли.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились осенью 2018 года. К зиме в их семье появился первенец, которого назвали Михаилом. Мальчишку родители часто зовут Майклом. Летом 2019-го знаменитости устроили свадебную церемонию в Италии, а в 2022-м у них родился второй сын Мирослав. Преданные поклонники с нетерпением ждут — по их мнению, в доме селебрити не хватает лапочки-дочки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тодоренко объяснила, почему перестала показывать фото с мужем.

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