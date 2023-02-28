Песков объяснил решение Путина о приостановке ДСНВ: ситуация изменилась

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Страны НАТО выступают уже не как условные противники России, а как реальные ее враги.

Решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) было принято президентом страны Владимиром Путиным в связи с кардинально изменившейся внешнеполитической ситуацией. Об этом в эксклюзивном комментарии «Известиям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ситуация изменилась кардинально для нас. Когда документ рождался, велись переговоры между нашими странами (РФ и США — Прим. ред.), за скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Они, конечно, несопоставимы по своей мощи с арсеналами России и США, но достаточно значимы для европейской системы стратегической безопасности. И в тот момент, когда НАТО де-факто уже превратилась в участника локального конфликта на Украине, ситуация поменялась», — подчеркнул Песков.

Он указал, что сейчас страны НАТО выступают уже не как условные противники России, а как реальные ее враги. Об этом говорит то, что западная разведка 24 часа в сутки работает против РФ, а западное вооружение бесплатно поставляется на Украину и стреляет в российских солдат. Кроме того, в рамках альянса принимаются коллективные решения о новых поставках Киеву вооружений с постоянным повышением их технического уровня.

«То есть эти страны — и Франция, и Великобритания, и США — сейчас находятся в одной организации, которая де-факто воюет с нами», — резюмировал Песков.

Он также прокомментировал реакцию Запада на заявление Путина о приостановке участия России в ДСНВ, когда в течение часа после оглашения послания президента Федеральному собранию с официальными заявлениями выступили генсек НАТО, Госдеп и Белый дом.

«Конечно, это была чувствительная для них информация. В заявлениях, которые были сделаны, мы услышали достаточно бескомпромиссное осуждение России и отсутствие какой-либо готовности учитывать ее обеспокоенность», — констатировал представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неизбежной приостановку участия России в ДСНВ.