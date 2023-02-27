На Украине сообщили о сосредоточении ВСУ на границе с Приднестровьем

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

В командовании украинских войск заявили, что собираются дать адекватный ответ «угрозе» со стороны России.

Киевский режим сосредоточил свои войска возле границ Приднестровья. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы [Приднестровья]», — заявила она.

По словам Гуменюк, расположенные рядом с Приднестровьем силы «адекватны угрозе», которая возможна со стороны России.

Минобороны РФ еще 23 февраля заявило о готовящейся вооруженной провокации против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) со стороны Украины. Осуществить ее планируется в ближайшее время совместными действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистического формирования «Азов»*. При этом боевики переоденутся в форму российских военнослужащих.

По мнению военного эксперта Игоря Никулина, вторжение украинских войск в Приднестровье планируется с целью захвата хранящихся там советских снарядов и боеприпасов.

В свою очередь военный обозреватель Игорь Литовкин сообщил, что на складах в Приднестровье находится 20 тысяч снарядов для систем «Смерч», «Ураган» и «Град», а также снаряды для танков и гаубиц — калибра 125, 122 и 152 миллиметра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в намерении Украины открыть второй фронт в Приднестровье.

* — запрещена в РФ, признана экстремистской и террористической организацией в стране.