Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defence; 5-tv.ru

Негативные последствия взрывов газопроводов будут давать о себе знать на протяжении десятилетий.

Взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не могли не отразиться на экосистеме Балтийского моря и, безусловно, привели к негативным последствиям. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил член центрального совета всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Он отметил, что непосредственно взрывы и вызванный ими выброс углекислого газа привели к гибели большого числа животных и рыб. Последующее рассеивание в воде метана нанесло фауне дополнительный урон.

«Даже если принять во внимание, что газ был почти сразу перекрыт, то это все равно привело к локальной экологической катастрофе. Негативные последствия мы сможем наблюдать еще на протяжении десятилетий», — заявил Усманов.

По его словам, последствия катастрофы проявятся, в том числе, в виде мутаций и заболеваний рыбы, которая затем попадет на стол к европейцам. В итоге не исключен всплеск онкологических и других заболеваний, считает Усманов.

«Живые организмы, новые поколения рыб на генетическом уровне впитали в себя это. Получается, у них будет измененная генетика. Может произойти то, что большинство из них будут не пригодны к употреблению. Люди считают, что они убили только животный мир под водой, но эта рыба потом попадет к ним же на стол, и страдать будет человек, который получит новые болезни», — резюмировал эксперт.

Датское радио до этого сообщило, что диверсия на «Северных потоках» в сентябре прошлого года вызвала сильное загрязнение Балтийского моря ядовитыми веществами, содержащимися в донных отложениях. Об этом свидетельствуют результаты исследования датских, немецких и польских ученых. По их данным, загрязнение распространилось по акватории объемом 11 кубических километров и серьезно отразилось на флоре и фауне Балтики.

Ранее заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в комментарии 5-tv.ru назвал последствия взрывов на «Северных потоках».