«Грязь, ужас, в России все плохо»: Гаврилов рад отъезду из страны иноагентов

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Годами те, кого внесли в соответсвующий список, намеренно мешали тем, кто не признавал разрушающие государство культурные проекты.

Актер Алексей Гаврилов рад, что уехали артисты, долгое время мешавшие отечественному кинопроизводству. Звезда телесериалов «Универ» и «СашаТаня», в студии 5-tv.ru рассказал ведущей и автору спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, как уехавшие артисты пропагандировали западную культуру на российском телевидении.

По мнению исполнителя роли Гоши Рудковского, часть представителей российского медиа-мира всячески способствовала развитию контента, выставлявшего Россию в дурном свете. Актер считает, что они намеренно мешали людям, которые не признавали подобные проекты и были против них. Многие из них уже признаны иноагентами, чему Гаврилов бесконечно рад.

«Они все прикрывались: «Ну поколение же хочет, мы работаем на аудиторию. Вот это очень важно, и ты же понимаешь рейтинги», — возмутился актер поведением бывших коллег по цеху.

Сам актер признался, что ушел из проекта «СашаТаня», потому что устал от своего героя, который пропагандирует только алкоголь и тусовки. Гаврилов считает, что его актерский образ является примером для подражания среди молодежи, и он ответственен за эту роль.

Изменения в российской киноиндустрии, по мнению звезды сериала «Универ», проходят болезненно. При этом Гаврилов считает, что нужно подождать, пока ситуация устаканится. По его мнению, в российском кинематографе уже появляется качественный контент с новыми героями. В частности, на экраны вышла отечественная комедия «Чебурашка», которая собрала рекордную в истории российского проката кассу.

«То есть дадут и уже снимают молодые, и снимают те, которые не имели возможности снимать тот контент, который они хотели снимать. Это глубокий, нравственный, культурный, умный, показывающий нашу страну со всех положительных сторон. Этих людей не будут считать кремлевской пропагандой, которых раньше считали, гнобить в социальных сетях и так далее», — поделился своими мыслями Алексей Гаврилов.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.