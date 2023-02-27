Разъяренные носороги чуть не убили туристов во время сафари

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Фото, видео: www.globallookpress.com / GTW; 5-tv.ru

Животные выскочили из кустов и опрокинули машину с людьми в кювет.

Сафари становится все более опасным развлечением. Шестеро туристов получили травмы на востоке Индии, после того как на их прогулочный автомобиль напали носороги.

Разъяренные животные выскочили из кустов, догнали и легко опрокинули машину в кювет. Участники фотосессии с представителями поистине дикой фауны запаниковали, оказавшись в ловушке.

К счастью для людей, носороги быстро ушли. Теперь администрация штата Западная Бенгалия раздумывает, не запретить ли прогулки по дикой природе на открытых автомобилях, пока посетителям не предоставят дополнительные средства защиты

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