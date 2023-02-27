Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы Сегодня, 20:39 20 20

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin / Pool

Знаменитый актер и кинорежиссер уже давно занимает пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией.