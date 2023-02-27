Педагог избил старшеклассника в разгар урока и выволок из кабинета

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По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.

Шокирующее видео сняли ученики на уроке. Воспитатель кадетских классов избил старшеклассника и выволок его из кабинета. Все это сняли и выложили в соцсети.

По словам очевидцев, педагогу в военной форме не понравилась прическа подростка — у него были длинные волосы. Сейчас эти кадры изучают в столичном департаменте образования и в правоохранительных органах.