Bild: Запад может вынудить Зеленского пойти на переговоры с РФ при одном условии

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Какие планы вынашивают власти Франции и Германии и позволят ли реализовать идеи Штаты?

Германия и Франция готовы надавить на Зеленского и ускорить начало мирных переговоров с Россией. О неком «секретном плане» канцлера Шольца и президента Макрона сообщает немецкая газета Bild. Она ссылается на источники в правительствах Германии и США. Если до осени украинские войска не достигнут заметных успехов, Запад выдвинет Киеву «военный ультиматум», пишет издание.

Провалы ВСУ на фронте будут означать, что новые поставки западного оружия Киеву оказались неэффективны. Это, по информации Bild, значительно ускорит начало мирных переговоров, хотя на словах США и союзники обещают поддерживать Украину, сколько это понадобится.