Лукашенко заявил о необходимости принятия мер в случае агрессии у границы Белоруссии

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Глава Республики обозначил важные аспекты, на которые ни в коем случае нельзя закрывать глаза.

Лукашенко заявил, что необходимые меры будут предприняты, если на границах Белоруссии возникнет опасность. Об этом политик сказал на совещании с руководством силового блока.

«Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность, чтобы принять соответствующие меры реагирования», — заявил белорусский лидер.

Общаясь с военными, глава государства попросил их дать оценку внутриполитической и военной ситуации вокруг Белоруссии.

«Хочу потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ», — дополнил Лукашенко.

Пограничная служба Украины заявляла о необходимости расширить километраж границы вдоль украино-российской и украино-белорусской границы до двух километров и заминировать.

Эти изменения были внесены в документ закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы», который регулирует вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, нацгвардии и МВД страны к выполнению задач по охране границы в условиях конфликта на территории страны.

Газета.ру напоминает, что ранее лидер Белоруссии заявил, что уверен, что в случае агрессии со стороны Украины мировое сообщество его поддержит.

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что Минск считает, что обстановка вокруг страны кризисная и сулит прямую военную угрозу безопасности. По его словам, на границе Украины и Белоруссии сейчас сосредоточена значительная часть украинской армии.

Прежде Лукашенко заявил, что готов воевать с Украиной только лишь в случае агрессии против Минска. Он добавил, что такая позиция не только в отношении Украины, но и других стран.

Первый замминистра обороны Виктор Гулевич подчеркнул, что погранслужба республики фиксирует нарушение границы двух стран с украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье