Приковала цепью: под Иркутском опекунша издевалась над 16-летней девушкой

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Подросток пыталась сбежать из дома, и женщина решила вопрос радикальным способом. За что ответит теперь перед судом.

Жительница города Зима в Иркутской области предстанет перед судом за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел в 2022 году. Женщина, имеющая на иждивении 16-летнюю девушку, намеревалась отвезти ее в областную больницу для проведения медицинского обследования. Перед этим, чтобы девушка не сбежала из дома, опекунша приковала ее цепью к кровати. Более того, женщина заставила подростка спуститься в подвал, закрыла крышку, а сверху поставила диван.

Позднее девушка сообщила об издевательствах опекунши сотрудникам службы опеки, а те поставили в известность Следственный комитет. В отношении 54-летней женщины возбудили уголовное дело, которое на данный момент направлено в суд. Жительнице Иркутской области грозит лишение свободы или принудительные работы сроком до пяти лет.

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