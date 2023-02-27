Ученые: диверсия на «Северных потоках» привела к загрязнению Балтийского моря

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Струя газа в течение месяца поднимала со дна вредные вещества, распространяя их по акватории.

Взрывы на «Северных потоках» недалеко от острова Борнхольм, произошедшие 22 сентября 2022 года понесли за собой серьезное загрязнение Балтийского моря, теперь вода в нем отравлена ядовитыми веществами. К такому выводу пришли датские, немецкие и польские ученые после результатов исследования.

«Это вызывает глубокую тревогу за Балтийское море, поскольку в отчете показано, что взрыв ухудшает состояние участка моря», — приводит «Датское радио» слова президента местной Ассоциации охраны природы Марии Роймерт Гьердинг.

Сообщается, что вырывавшаяся через образовавшиеся в трубах отверстия струя газа в течение месяца поднимала со дна вредные химикаты и распространяла их по акватории объемом 11 кубических километров, что существенно отразилось на морской флоре и фауне.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что диверсия на «Северных потоках» должна расцениваться как теракт. По его словам, Будапешт поддерживает всестороннее и подробное расследование инцидента, независимо от того, кто был инициатором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Херш озвучил цель США при подрыве «Северных потоков».