И нашим, и вашим? Зачем Саудовская Аравия выделяет Киеву 410 миллионов долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hasan Bratic; Reuters / Thomson Reuters; 5-tv.ru

Широкий жест королевства продиктован его собственными прагматичными целями.

Обещая Украине помощь в размере 410 миллионов долларов, Саудовская Аравия хочет выступить посредником в установлении мира и продемонстрировать свой статус мировой державы. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог, востоковед Олег Гущин.

По его словам, тот, кто хочет проявить себя посредником, не должен симпатизировать одной из сторон конфликта, во всяком случае открыто. Этим и объясняется широкий жест саудитов в адрес Киева. Тем более, что речь, по всей видимости, идет о гуманитарной, а не военной, помощи, отметил эксперт.

«Если Саудовская Аравия хочет повысить свой статус, становясь посредником между Россией и Западом, то нужно продемонстрировать позицию „и нашим, и вашим“, что, собственно, они и хотят сделать», — пояснил Гущин.

Кроме того, проявляя посреднические усилия, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман повышает статус своей страны в глазах международного сообщества, показывает ее в роли мировой державы, добавил политолог.

«Бен Сальман показывает всему миру, что Саудовская Аравия — это не всемирная автозаправочная станция, а великая держава, ничуть не хуже Турции и Ирана. И требует относиться к ней соответствующим образом», — сказал Гущин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Саудовская Аравия намерена предоставить Киеву 410 миллионов долларов на гуманитарные нужды. Об этом заявил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве