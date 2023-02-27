Под рев моторов: ледовые гонки на грузовиках КАМАЗ прошли в Набережных Челнах

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Кроме любителей автоспорта, в заезде участвовали и мировые звезды. В частности, двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» Дмитрий Сотников.

Головокружительный дрифт на льду наблюдали в эти дни в Набережных Челнах. Там прошли первые в году соревнования по зимним гонкам на Камазах. За рулем легендарных грузовиков оказались не только местные любители, но и звезды мирового автоспорта. Под рев моторов и сквозь клубы снежной пыли они закладывали крутые виражи и входили в управляемый занос в поворотах. На некоторых участках скорость достигала более ста километров в час, поэтому пилоты были максимально сконцентрированы.

Победителем стал двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» Дмитрий Сотников. Он показал лучшее время на всех трех грузовиках и принес очередную победу в копилку свое команды «КАМАЗ-мастер», которая в этом году отмечает свое 35-летие.