Три года ждали: туристы из Китая впервые с начала пандемии посетили Россию

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В Москву и Петербург приехали 34 человека из провинции Гуанчжоу.

В Петербург прибыла первая с начала пандемии группа китайских туристов. Они приземлились в московском аэропорту Шереметьево, а в Северную столицу отправились на скоростном поезде. До ковида гости из Поднебесной составляли большинство иностранных туристов и тратили в нашей стране значительные суммы. Теперь, когда после трехлетнего перерыва возобновлено соглашение о безвизовом режиме, российский турбизнес рассчитывает наверстать упущенное. Корреспондент «Известий» Василий Михеев встречал гостей.

На перроне — только улыбки и снова звучит Китайское приветствие. У гостей внушительный список планов.

«Эрмитаж, Екатериниский дворец и, конечно, Петергоф», — говорит туристка из Китая Хуан Ли Мэй.

Тридцать четыре человека из провинции Гуанчжоу — первая тургруппа из Поднебесной за три года. И это настоящие фанаты России. Летели не чартером, а дорогим регулярным рейсом, визы оформляли специально, за отдельные деньги. Каждому поездка обошлась более чем в две тысячи долларов.

Три года пандемии, три года противоэпидемических ограничений с обеих сторон границы, кажется, подошли к концу. И Россия вновь встречает туристов из Поднебесной. Конечно, первыми в списке для посещения Москва и Санкт-Петербург, которые говорят почетным гостям: «Нихао».

Первой остановкой стала Москва. В Шереметьево — настоящее российское гостеприимство: хлеб-соль и баян. Гостей ждали, на их возвращение надеялись все три года.

«Порядка миллиона двухсот тысяч китайских туристов в 2019 году посетили Российскую Федерацию. Сегодня ситуация другая. Сегодня и мы, и наши китайские партнеры надеемся, что уже в 2023 году мы эту цифру перекроем и, вполне возможно, что в 2024 году эти цифры будут значительно выше», — говорит вице-президент РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Границы на выезд Поднебесная открыла для своих граждан считанные недели назад, и наша страна — точно первая, которую эти туристы захотели посетить: архитектура, культура, балет. Туристическому десанту показали «Лебединое озеро» и Красную площадь. Все это сразу увидели родственники и знакомые гостей в Китае и уже засобирались в дорогу.

«Мы все, что здесь снимаем и фотографируем, выкладываем в WeChat — это наша китайская социальная сеть. Ролики набирают много просмотров, наши друзья их комментируют, спрашивают, как нас тут принимают. Мы отвечаем: очень хорошо. И они говорят, что тоже хотят в Россию», — рассказывает туристка из Китая Джан Ли Юань.

Царское село с Екатерининским дворцом и парком тоже моментально оказалось в китайских соцсетях. Но главное даже не классическая архитектура. В провинции Гуанчжоу нет снега, поэтому ее жители у нас — как будто в сказке.

«Мы думали, что в России будет намного холоднее, погода нас порадовала. Мы предупреждали наших туристов о возможных морозах, поэтому некоторым пришлось даже специально покупать теплую одежду и обувь для этой поездки», — признается тур-лидер экскурсионной группы Джан Сюе Сун.

К приезду китайских туристов в обеих столицах все готово.

«У нас есть и навигация на китайском языке в аэропортах, на вокзалах, в ключевых объектах показа. Если вы приедете в парк „Зарядье“, то увидите всю навигацию на китайском языке», — отмечает глава управления международного взаимодействия Мостуризма Булат Нурмуханов.

После первой немногочисленной группы уже к лету с обеих сторон границ рассчитывают на восстановление полноценного турпотока — как было раньше. То чего раньше не было — так это особо пристальное внимание санитарных служб, которые планируют встречать рейсы из Китая и проводить выборочное тестирование пассажиров.