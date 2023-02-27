В НАСА отложили запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом к МКС

Фото, видео: www.globallookpress.com / SpaceX; 5-tv.ru

Ученые считают, что время для старта еще не пришло. Произошло что-то серьезное?

Запуск американской ракеты Falcon 9 компании Space X временно отложен. Как пояснили в НАСА, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon отменили из-за неисправности в системе стартового комплекса.

Причем, это стало известно лишь за две минуты до запуска. В составе экипажа должен был быть наш соотечественник — космонавт Андрей Федяев, а также астронавты из США и Арабских Эмиратов.