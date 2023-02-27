Хроника теракта: в Китае наглядно показали, кто и как взорвал «Северный поток»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

В видеоролике буквально по дням и часам расписано, как готовилась диверсия.

Как США взорвали Северный поток — наглядно и доходчиво показали и рассказали в Китае. Местная телекомпания опубликовала видеоролик, основанный на расследовании американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

В видео, буквально по дням и часам, расписана хроника подготовки самой масштабной диверсии последних лет. Место для теракта спецслужбы США начали искать еще за полгода.

Во время учений НАТО в Балтийском море военные моряки две недели тренировались закладывать взрывчатку на большой глубине.

Бомбу установили предположительно за 103 дня до взрыва. А в день теракта самолет-разведчик НАТО сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывное устройство. В результате три из четырех газопроводов были — уничтожены.

В китайском МИДе подчеркнули, что теракт оказал серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и экологическую среду. Поэтому, Пекин требует провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование диверсии, и наказать виновных.

Ранее 5-tv.ru писал, что диверсия на «Северных потоках» привела к загрязнению моря.